La revisione delle tabelle se ci sono abusi non sanati

La domanda Ho un appartamento in un villaggio situato in zona sotto tutela ambientale. Negli anni sono stati effettuati aumenti volumetrici, alcuni dei quali sono stati condonati, mentre altri sono privi delle autorizzazioni necessarie. Alcuni condòmini hanno chiesto la revisione dei millesimi condominiali, secondo l’articolo 69 delle disposizioni di attuazione del Codice civile. Il tecnico incaricato del conteggio dei millesimi ha inserito anche gli aumenti volumetrici irregolari. Tutto ciò è lecito oppure, in presenza di abusi edilizi, l’articolo 69 citato non può essere applicato?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 7 ottobre 2024

A norma dell’articolo 872 del Codice civile, l’abuso edilizio genera solo un credito risarcitorio per i proprietari vicini, soprattutto se ciò avviene in complessi condominiali ubicati in aree sottoposte a tutela ambientale e il danno è suscettibile di valutazione economica (Cassazione civile, sezione II, ordinanza 8532 del 6 aprile 2018). D’altra parte, i condòmini...