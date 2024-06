La tettoia sul muro comune deve rispettare le distanze tra costruzioni

In tema di condominio negli edifici, la realizzazione, in appoggio al muro perimetrale del fabbricato, di una tettoia insistente su di un’area in proprietà esclusiva di uno dei condòmini deve rispettare le distanze tra le costruzioni. Lo precisa la Cassazione, sezione seconda, nella sentenza 33170 del 29 novembre 2023.

L’analisi

Risulta opportuno precisare che in realtà il manufatto del quale si è occupata la Corte era stato ...