La tinteggiatura esterna è un lavoro «straordinario»

La domanda Ho ceduto un immobile, sito in un condominio, successivamente all’adozione di una delibera assembleare nella quale si approvavano spese di manutenzione straordinarie, quali la tinteggiatura della facciata. L’amministratore, come pure il notaio, mi dicono che dette spese fanno carico alla parte venditrice. Ma io ritengo che la tinteggiatura esterna rientri nella definizione degli interventi di manutenzione ordinaria, recata dall’articolo 3 del Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001), secondo cui sono, appunto, di manutenzione ordinaria «gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici». Pertanto, a mio avviso, queste spese dovrebbero rimanere a carico del nuovo proprietario. Vorrei sapere se ho ragione.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 10 febbraio 2025

In ambito condominiale non rileva la definizione di intervento di manutenzione straordinaria rinvenibile nel Testo unico dell’edilizia (Dpr 380/2001) o quella rinvenibile nella normativa fiscale o in altra fonte normativa. Nel condominio, infatti, a connotare l’intervento straordinario sono la non consuetudinarietà dell’intervento e l’entità della spesa. In questi...