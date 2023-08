Lavori al lastrico-copertura: l'assemblea sceglie la ditta di Cesarina Vittoria Vegni









La domanda La domandaSono proprietario di una unità immobiliare in condominio. Essa è posta all'ultimo piano, con annessa terrazza che costituisce anche copertura delle unità sottostanti. Dovendo effettuare lavori di riparazione della guaina di impermeabilizzazione - che prevedono anche lo smantellamento della pavimentazione e il successivo rifacimento - l'amministratore di condominio si è attivato per chiedere a ditte locali i preventivi da sottoporre alla prossima assemblea per l'approvazione. Si chiede se la scelta della ditta esecutrice sia di esclusiva competenza dell'assemblea di condominio o se, visto che i lavori andranno eseguiti nella proprietà privata, in qualità di proprietario posso incaricare una ditta di mia fiducia, a parità di preventivo di spesa.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 Ore di lunedì 7 agosto

Il caso prospettato è anzitutto regolato dall'articolo 1126 del Codice civile, che stabilisce una determinata ripartizione per le spese di riparazione, o di ricostruzione, di un lastrico solare o di una terrazza a livello che non sia comune a tutti i condòmini. La norma prevede che i proprietari delle unità abitative sottostanti devono concorrere nella misura dei due terzi, mentre il proprietario, o colui che ne ha l'uso esclusivo, concorre per il rimanente terzo. L’obbligo dei condòmini dell’edificio cui il lastrico solare o la terrazza a livello serve da copertura trova fondamento nell'utilità che ne ricavano. Da ciò deriva che, indipendentemente dal regime di uso o proprietà esclusivi, le decisioni circa la necessità di procedere alla riparazione, ricostruzione e sostituzione degli elementi strutturali del lastrico o della terrazza a livello, funzionali alla copertura dell’edificio (quali solaio, guaine impermeabilizzanti eccetera), spettano all’assemblea, cui è riservata una valutazione discrezionale di merito che, come tale, esula dal controllo di mera legittimità rimesso al giudice attraverso l'impugnativa di cui all'articolo 1137 del Codice civile (Cassazione civile, sezione VI, sentenza 19779/2017; in senso conforme la sentenza della stessa Cassazione civile, sezione II, n. 32103/2021).

La giurisprudenza ha, altresì, riconosciuto un ulteriore principio, secondo il quale il diritto di partecipare all’assemblea che deliberi la ricostruzione o la manutenzione del lastrico solare o della terrazza a livello in uso esclusivo spetta ai soli condòmini che sono tenuti a contribuire alle spese in ragione della utilità che la cosa da ricostruire o riparare fornisce ai loro appartamenti. La composizione del collegio e delle maggioranze, pertanto, si modifica in relazione alla titolarità e al valore millesimale delle unità immobiliari comprese nella colonna d’aria sottostante alla terrazza o al lastrico oggetto della riparazione (Cassazione civile, sezione II, n. 32103/2021; in senso conforme, la sentenza del Tribunale di Roma, sezione V, n. 4327/2019). Alla luce di tutto ciò, non si ritiene che il condomino, proprietario della terrazza che funge da copertura alle unità immobiliari sottostanti, possa decidere autonomamente di incaricare una propria ditta di fiducia, ma nulla gli impedisce di indicarla all'assemblea, cui spetterà la scelta.