Le condizioni per ottenere l’usucapione di un terreno

La domanda Un condominio è dotato di un appezzamento di terra che non compare nelle mappe catastali dello stabile e che, da più di 30 anni, i condòmini si sono suddivisi bonariamente, senza alcun atto, chi per coltivarlo a orto, chi per piantumarvi alberi da frutto e chi per piantumare altre piante. Ora un condomino pretende che si chiami un tecnico per misurare il terreno e assegnarlo poi ai condòmini in base ai millesimi dei vari appartamenti. Vorrei sapere se, dopo 30 anni di uso privato di questo terreno, è intervenuta l’usucapione e se si può continuare a disporne senza sostenere spese per la ripartizione.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 4 dicembre

Il quesito non specifica di chi è la proprietà del terreno e il motivo per il quale i condòmini si sono potuti suddividere «bonariamente, senza alcun atto» l’appezzamento, si presume in porzioni individuali. Sembra tuttavia di intendere che il terreno non risulti fra le porzioni comuni del condominio, come descritte nell’eventuale regolamento condominiale, né nei...