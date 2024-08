Le nuove regole dell’albo e dell’elenco nazionale dei consulenti tecnici

Con il D.M. giustizia 109 del 4 agosto 2023 (G.U. n.187 dell’11 agosto 2023) è stato pubblicato il regolamento per i consulenti tecnici. Il provvedimento segue il D.Lgs. 149/2022 e completa l’attuazione della legge 206/2021 (c.d. Riforma Cartabia) di riforma del processo civile con riferimento alle specializzazioni, ai requisiti, alla formazione e alla tenuta dell’elenco nazionale dei consulenti tecnici.

Come spesso accade in questi casi, il provvedimento presenta luci ed ombre. Certamente, giungendo a circa ottant’anni dall’introduzione delle regole delle Disposizioni di attuazione del cod. proc. civ., ci saremmo attesi una mano più decisa del legislatore, in particolare sui temi del requisito della speciale competenza tecnica e sul tipo di formazione obbligatoria specifica per le funzioni. Tuttavia, vi sono indicazioni senz’altro positive e interessanti che dovranno dare l’impulso all’azione delle...