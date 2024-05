Le spese relative ai portoni si suddividono per millesimi

La domanda

Nel condominio in cui vivo esistono un ingresso principale, con il relativo portone, e due ingressi separati (scala A e scala B), serviti da altri due portoni accessori. I portoni accessori hanno avuto bisogno di alcune piccole riparazioni e l’amministratore ha suddiviso la spese tra le rispettive scale, secondo l’articolo 1124 del Codice civile. La spesa è stata, quindi, ripartita per metà in ragione del valore delle tabelle generali e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo. Dal momento che i portoni accessori non sono destinati a servire i condòmini in misura diversa (servono infatti alla stessa maniera sia il proprietario del piano terra sia il proprietario dell’ultimo piano), ritengo che il criterio di ripartizione adottato sia errato. Che cosa ne pensa l’esperto?