Lo stato legittimo degli immobili: le modifiche introdotte dal Salva Casa

Che cos'è lo stato legittimo

Prima di osservarne la disciplina e l'evoluzione pare di interesse chiarire cosa si intenda per "stato legittimo di un immobile". Lo stato legittimo di un immobile indica la consistenza edilizia ed urbanistica che, in base ai titoli rilasciati, questo dovrebbe avere; è, in altre parole, l'insieme dei titoli edilizi che hanno determinato lo sviluppo di un immobile, con minore o maggiore complessità (ben potendosi dare il caso di immobili che non risentono di modifiche rispetto al titolo con cui è ...