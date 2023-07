Mancato abbattimento barriere, per la legge anti discriminazione responsabile chi resta inerte di Ivana Consolo

Nessuna colpa perciò del Comune che si è limitato a verificare l’agibilità delle opere

La nostra Suprema corte ha recentemente emesso un’interessante pronuncia, l’ordinanza numero 17138/2023 del 15 giugno ultimo scorso . Un’attenta disamina del caso e delle argomentazioni giuridiche ci consentono di comprendere - in caso di mancata eliminazione delle barriere architettoniche in condominio - come individuare i veri responsabili di una condotta lesiva ai danni di un soggetto fragile.

I fatti e le pronunce di merito

Con ricorso basato sulla cosiddetta legge anti-discriminazione (legge 67/2006), un condòmino affetto ...