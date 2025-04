Mancato Superbonus, sì al risarcimento per perdita di chance

La mancata realizzazione degli interventi edilizi ammessi al Superbonus 110% può comportare per il committente un pregiudizio risarcibile, legato non solo all'inadempimento contrattuale dell'appaltatore ma alla perdita di un'occasione concreta di risparmio fiscale. La giurisprudenza riconosce ormai in modo consolidato il danno da perdita di chance come danno attuale, serio e risarcibile, anche in ambito edilizio.