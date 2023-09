Manutentore impianti in condominio: non è vessatoria la clausola di disdetta entro i sessanta giorni di Rosario Dolce

Il termine imposto dal fornitore è stato ritenuto congruo ai fini dell’individuazione da parte del condominio di un’altra ditta

Un contratto di conduzione e manutenzione degli impianti di riscaldamento, condizionamento e produzione di acqua calda sanitaria e autoclave per un condominio è al centro di una lite tra la compagine e l’appaltatore, appena definita dalla Corte di appello di Milano con sentenza 2701 del 20 settembre 2023.

I fatti di causa

Nella fattispecie l’articolo 3 del contratto in disamina (approvato specificamente dal condominio) stabiliva la durata annuale del contratto con la previsione della sua tacita rinnovazione per la stagione successiva salva la facoltà, per entrambe le parti, di dare disdetta a mezzo lettera raccomandata da inviarsi «almeno 60 giorni prima della naturale scadenza» (ovvero 60 giorni prima del 15/10 di ogni anno).

Secondo l’amministratore del condominio si trattava di una clausola vessatorietà a norma dell’articolo 33 del Codice del consumo, secondo il quale: «Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto […]».

Quando la clausola può dirsi vessatoria

La norma in considerazione, in particolare, qualifica come vessatoria la clausola che stabilisce un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la proroga tacita. La ratio della norma viene rinvenuta nell’esigenza di garantire al consumatore la facoltà di uscire da un rapporto di lunga durata garantendogli la facoltà di recesso.

Ora, l’eccezione in disamina, seppure non fosse stata rilevata in primo grado, è stata però considerata ammissibile in sede di appello, stante il rilievo officioso di una nullità contrattuale, ovverosia visto la relativa configurazione come eccezione in senso lato, e, quindi, come tale proponibile in appello a norma dell’articolo 345, comma 2, Codice procedura civile (in punto è stata richiamata la sentenza della Cassazione 19161/2020).

La congruità del termine

Detto termine, ad avviso del collegio milanese, però non è eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto. Anzi, tutt’altro. A tal riguardo è stato osservato che: «per un verso, la natura del servizio imponeva all’impresa un’attività di programmazione sull’utilizzo delle risorse impiegate nel servizio in termini di gestione dei dipendenti e, per altro verso, che la previsione di un termine di sessanta giorni per la disdetta rispetto alla scadenza del contratto al fine di evitare il rinnovo tacito per un (solo) altro anno consentiva al condominio di attivarsi in termini ragionevoli, non solo per comunicare la disdetta, ma prima ancora per valutare, dopo la fine della stagione invernale, la convenienza della prosecuzione del rapporto contrattuale in essere oltre alla sua naturale scadenza e, se del caso, per reperire tempestivamente altra impresa cui affidare il servizio di manutenzione dell’impianto valutando le offerte disponibili sul mercato».