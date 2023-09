Impianti elettrici, può servire la dichiarazione di rispondenza di Matteo Rezzonico









La domanda La domandaNel nostro condominio abbiamo provveduto a effettuare la verifica periodica dell’impianto di messa a terra. Il certificatore non ha segnalato alcuna anomalia tecnica dell’impianto, ma ha evidenziato che: - la dichiarazione di conformità non è completa, in quanto non fa riferimento a un progetto; - manca il progetto dell’impianto elettrico, con i relativi allegati (schemi elettrici e planimetrie); - non è stata fornita copia della relazione tecnica relativa alla protezione della struttura contro la fulminazione. In un condominio simile al nostro, un altro certificatore ha redatto il verbale sulla base delle norme Cei (Comitato elettrotecnico italiano) 64-8, 98-2, 99-3. Io ritengo che nel nostro caso sia stata data un’interpretazione estensiva al Dpr 462/2001, a mio parere non corretta e non appropriata, dato che noi condòmini non siamo datori di lavoro dipendente; ho inoltre evidenziato che tutta la documentazione dev'essere stata necessariamente allegata al progetto costruttivo (che risale al 2005) presentato all'ufficio tecnico del Comune, che ha rilasciato il certificato di agibilità, e ciò dovrebbe attestare la presa visione di tutte le incombenze documentali. Qual è il parere dell'esperto? E come ci dobbiamo comportare?

L'Esperto Risponde da Il Sole 24 Ore di lunedì 25 settembre

Premesso che situazioni come quella prospettata richiederebbero l’esame della fattispecie in concreto e un sopralluogo, quanto alla mancanza di documenti, e considerato che l’impianto è stato realizzato intorno al 2005 (data del progetto costruttivo), nel caso in esame può trovare applicazione il decreto interministeriale 37/2008 sull'installazione degli impianti negli edifici, che prevede, in mancanza di dichiarazione di conformità (o in presenza di una dichiarazione non completa), la possibilità di conseguire la cosiddetta dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7 del decreto stesso.

Infatti l'articolo 7, ultimo comma, stabilisce che, nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, in esito a sopralluogo e ad accertamenti, tale atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore dello stesso decreto 37/2008 - da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo professionale, per le specifiche competenze tecniche richieste.

Quanto all’applicabilità ai condomìni del Dpr 462/2001, sull'omologazione e sulle verifiche periodiche (e altro), recante «Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi», si ritiene prudente - pur non essendo la tesi da tutti condivisa - procedere alla relativa applicazione. Infatti, secondo una interpretazione del Dpr 462/2001, il condominio può costituire un ambiente di lavoro, cioè un luogo in cui operano lavoratori (per esempio per le manutenzioni, per le pulizie o altro).

In questo senso la circolare del ministero delle Attività produttive 25 febbraio 2005, protocollo 10723, secondo cui l’obbligo deve ritenersi sussistente ogniqualvolta sia comunque individuabile un ambiente di lavoro e, perciò, anche quando non si sia in presenza di un rapporto di lavoro dipendente in senso stretto. La ratio della norma è quella di garantire l’incolumità di tutti coloro che vengano chiamati, a vario titolo, a prestare la propria attività lavorativa in un luogo ove risulti situato un impianto elettrico.