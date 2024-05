Messa a terra: la verifica nei condomìni con dipendenti

La domanda In un condominio di sette piani, per un totale di circa 35 appartamenti destinati a civile abitazione, con riscaldamento centralizzato, il locale caldaia è esterno all’edificio. Il condominio ha un dipendente. Quale è la frequenza prevista dalla legge per la verifica della messa a terra dell’impianto elettrico?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 13 maggio 2024

La verifica dell’impianto di messa a terra in un condominio è obbligatoria in caso di presenza di dipendenti diretti del condominio (portiere), o in caso di presenza nell’immobile di attività professionali o commerciali con lavoratori subordinati o equiparabili (Dpr 462/2001). Le verifiche possono essere chieste dall’amministratore del condominio all’Asl o all’Arpa...