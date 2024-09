Mini appartamenti: Casavo fotografa la situazione a Roma e Milano

Il Decreto Salva Casa ha di recente dato il via libera all’abitabilità dei cosiddetti mini appartamenti, abitazioni con un’altezza di 2,40 metri e una superficie di 28mq per i bilocali e di 20mq per i monolocali. Un’operazione che dovrebbe quindi aumentare lo stock immobiliare disponibile sul mercato. Casavo, che offre soluzioni smart per vendere e comprare casa, ha analizzato il mercato immobiliare di Milano e Roma andando a rilevare quanti sono e quali caratteristiche hanno i mini appartamenti ...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi