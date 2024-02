Nel consegnare la lista dei morosi l’amministratore deve indicare solo la cifra dovuta al creditore richiedente

Una recente sentenza di merito (Tribunale Campobasso 10 novembre 2023, numero 851) ha il pregio di affrontare una questione che non di rado viene ignorata nella gestione dei condomìni. Il principio generale affermato è del tutto pacifico e ricalca quanto affermato da una consolidata giurisprudenza di merito e di legittimità: nel caso in cui il terzo creditore del condominio (rimasto insoddisfatto del suo credito) interpelli l’amministratore per conoscere i nominativi e le quote di morosità dei singoli...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi