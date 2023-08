Nessun permesso per installare insegne sul muro perimentrale dell'edificio di Selene Pascasi

Anche se il regolamento condominiale vietava quelle luminose e ogni variante alle facciate, l'insegna non luminosa deve ritenersi legittima se non impedisce agli altri condòmini il pari utilizzo del muro

Apporre le insegne, conformemente alle prescrizioni amministrative sulle affissioni e alla legge, rientra nel normale esercizio del diritto di usare la cosa comune anche qualora il regolamento condominiale proibisca varianti alle facciate. Del resto, montare un'insegna non costituisce una variante. Una logica da contemperare, è ovvio, con l'eventuale previsione del regolamento che la subordini ad approvazione assembleare. Lo scrive la Corte di appello di Milano con sentenza 1837 del 6 giugno 2023.

I fatti di causa

Apre la lite una confederazione. La delegazione che conduceva i locali al pianterreno, spiega, era stata autorizzata dal venditore, a propria volta autorizzato dal gestore, ad apporre una targa pubblicitaria sul muro perimetrale dell'edificio. Installazione comunque consentita dal Codice civile. Ciò nonostante, il titolare di una galleria d'arte l'aveva rimossa e distrutta. Di qui, la richiesta della confederazione di ripristino e ristoro danni. L'uomo si difende e, con riconvenzionale, chiede dichiararsi l'illegittima apposizione della targa per mancata autorizzazione assembleare.

Il Tribunale concorda: l'assemblea aveva sì autorizzato l'apposizione di targa, ma per il locale prospicente una via diversa e l'autorizzazione era ritenuta necessaria dal regolamento. Pronto, l'appello della confederazione che, prestata quiescenza alla statuizione circa la remissione in pristino della targa e al risarcimento danni, contesta come il regolamento, a ben vedere, non vietasse l'apposizione di qualunque targa o insegna ma soltanto di quelle luminose e la sua non lo era. In ogni caso, aggiunge, in assenza di patti contrari, il condomino può installare targhe sulla facciata comune come consentito dagli articoli 1102 e 1120 ultimo comma e 1122 del Codice civile in materia di uso del bene comune.

Diritto soggettivo di installare insegne

L'installazione è un diritto soggettivo sul quale l'assemblea non ha alcun potere, se non di vietare pregiudizi al decoro architettonico o lesioni all'altrui pari uso. Appello respinto. Intanto, assente un'impugnazione specifica, la statuizione sul ripristino della targa era passata ormai in giudicato. E se l'aggettivo luminoso dovesse riferirsi a targhe o insegne era irrilevante. Peraltro, a prescindere dall'autorizzazione e dal regolamento condominiale, non vi era prova del fatto che l'addotta autorizzazione riguardasse quei locali. Ma, soprattutto, il nodo era un altro. Come insegna la giurisprudenza, l'apposizione di insegne, se realizzata conformemente ad eventuali regolamenti amministrativi sulle affissioni e fatto salvo l'ultimo comma dell'articolo 1120 del Codice civile, costituisce un normale esercizio del diritto di usare la cosa comune e il divieto di variare le facciate – previsto dal regolamento condominiale – non lo preclude, non costituendo l'apposizione di un'insegna, nella vicenda di dimensioni contenute, alcuna variante (Corte di appello di Torino 537/20).

Non ne altera la destinazione di sostegno dell'edificio, sempre che non impedisca agli altri condòmini l'eguale uso del muro. La norma generale, però, va contemperata con le previsioni del regolamento condominiale che, nella specie, prescriveva che l'apposizione di targhe o insegne luminose (dove l'aggettivo “luminoso” può concernere solo le insegne) fosse soggetta ad autorizzazione dell'amministratore previo ok dell'assemblea. E prova, sul punto, non era emersa. Era corretto, quindi, il ragionamento del Tribunale la cui sentenza meritava conferma. Queste, le motivazioni per cui la Corte di appello di Milano boccia l'impugnazione promossa dalla confederazione.