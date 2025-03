Nomina dell’amministratore senza compenso specificato: anche la conferma è nulla

La sentenza 186 del 9 marzo 2025 del Tribunale di Caltanissetta si inserisce in un dibattito giurisprudenziale consolidato e di grande rilevanza per la gestione condominiale. La pronuncia affronta il tema della nullità non solo della nomina ma anche della conferma dell’amministratore in assenza di una specifica analitica del compenso, affermando con forza il principio della necessaria trasparenza nelle determinazioni assembleari.

Tale questione non è nuova nel panorama giurisprudenziale, avendo già...