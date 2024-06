Non è obbligatoria la stipula di una polizza condominiale

La domanda È obbligatorio stipulare una polizza assicurativa condominiale?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 20 maggio 2024

Nessuna norma di legge impone all’amministratore di stipulare l’assicurazione, ma l’obbligo può derivare dal regolamento condominiale, oppure la copertura può essere decisa dall’assemblea. In ogni caso, si tratta di una scelta raccomandata, in particolare per la cosiddetta polizza globale fabbricati, che copre eventuali danni causati a terzi, compresi i singoli condòmini...