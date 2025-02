Non può aderire al regime forfettario chi fa parte di società di fatto

La domanda

Si chiede se un soggetto può aderire al regime forfettario nel caso in cui sia socio “obbligato” di una società di fatto, costituita dal condominio, in cui questa persona abita, per gestire l’impianto fotovoltaico. Preciso che egli non ha il potere di influenzare i redditi della società di fatto in parola (minimi e in funzione dei millesimi).