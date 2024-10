Non può essere negato al locatore il diritto di visita dell’immobile

Il locatore può accedere nell’immobile di proprietà concesso in locazione sia per la verifica dello stato dei luoghi, sia per mostrarlo a nuovi conduttori o acquirenti. Tali accessi il proprietario li può effettuare, però concordando preventivamente col conduttore giorni ed ora delle visite. Solitamente i giorni di visita sono già precisati e regolamentati in una clausola contrattuale contenuta nel contratto di locazione. Nel caso di diniego ingiustificato da parte del conduttore alle visite, il locatore potrà intentare un’azione giudiziaria.