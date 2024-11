Non rileva il valore di stima di un alloggio prima dei lavori

La domanda Per un appartamento in un condominio, era stata effettuata una valutazione in epoca anteriore all’esecuzione dei lavori sulle parti comuni dell’edificio, che hanno beneficiato del superbonus del 110 per cento, con sconto in fattura. Questo appartamento viene poi venduto prima del decorso di dieci anni dal termine dei lavori stessi. Ai fini del calcolo della plusvalenza ex articolo 67, comma 1, lettera b-bis, del Tuir (Dpr 917/1986), introdotta dall’articolo 1, comma 64, della legge 213/2023, di Bilancio per il 2024, si considera l’eventuale differenza tra il precedente valore stimato e quello di vendita?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 4 novembre 2024

I valori economici che vanno presi in considerazione, e posti a raffronto, ai fini della determinazione della plusvalenza ex articolo 67, comma 1, lettera b, del Tuir, Dpr 917/1986, sono costituiti, da una parte, dal costo di acquisto sostenuto dal venditore (oppure dal donante, in caso di acquisizione per donazione) maggiorato di tutti i costi inerenti e, dall’...