Non sempre le controversie condominiali richiedono la mediazione

Ecco alcune domande e risposte sul tema della concoliazione in condominio tratte da L’Esperto Risponde de Il Sole 24 ore di lunedì 1° luglio 2024

Domanda: La legge prevede l’obbligatorietà del procedimento di mediazione prima di radicare un giudizio in materia di condominio condominiale, ma non è chiaro quali controversie rientrino in tale previsione legislativa. È sufficiente che il condominio assuma il ruolo di parte?

Per ...