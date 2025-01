Nuova sede provinciale Anapi a Brescia

Con l’obiettivo di aumentare la propria presenza su tutto il territorio nazionale, l’Anapi comunica l’apertura di una nuova sede provinciale a Brescia, precisamente nel comune di Montichiari, a pochi chilometri dal capoluogo e sarà gestita dagli avvocati Manuela Mancini e Christian Cannizzaro.

Così come le altre sedi provinciali anche quella di Brescia si occuperà di gestire e organizzare corsi di formazione in aula abilitanti alla professione di amministratore di condominio, dedicati a tutti coloro che vogliono intraprendere la professione, e corsi di aggiornamento professionale per i professionisti che svolgono già questo tipo di attività.

La sede è in Via Brescia 1/E – Montichiari (BS) ed è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la sede nazionale Anapi al numero verde 800 032 155