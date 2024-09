Per il via libera all’accordo di mediazione sulle nuove tabelle non occorre unanimità

In tema di approvazione delle nuove tabelle millesimali, ai fini della validità delle delibere assembleari di ratifica degli accordi raggiunti nella fase della mediazione, non è necessaria l’unanimità di consenso dei condòmini, dal momento che l’articolo 5-ter del Dlgs 28/2010 ha stabilito le maggioranze necessarie ex articolo 1136, comma 2, Codice civile per considerare legittime le delibere. È l’estrema sintesi di quanto statuito nella sentenza 7405/2024 del Tribunale di Roma.

La vicenda processuale

A rivolgersi ai giudici...