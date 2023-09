Pergotenda installabile senza permessi ma non deve realizzare nuovi volumi di Luana Tagliolini

Il Consiglio di Stato precisa che l'eventuale copertura in materiale plastico deve essere completamente retrattile, ovvero “impacchettabile”

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Per parlarsi di “pergotenda” e non già di “tettoia” l'eventuale copertura in materiale plastico deve essere completamente retrattile, ovvero “impacchettabile”, così da escludere la realizzazione di nuovo volume. Questa definizione ha offerto la soluzione al Consiglio di Sato (sentenza 5567/2023) innanzi al quale un condomino aveva impugnato la sentenza del Tar Liguria al quale si era rivolto per contestare l'omessa autorizzazione da parte del Comune ad installare «…una tenda a pannelli di vetro senza alcuna fissità, amovibile, per nulla modificativa delle sagome interne ed esterne …» che, a suo dire, escludeva la soggezione al regime dei titoli edilizi essendo riconducibile nell'alveo dell'edilizia libera.

La pergotenda, la tettoia e la veranda

Tale intervento invece, veniva qualificato dall'Amministrazione quale “veranda” e come tale non consentita dalla normativa vigente. Il Tar aveva ritenuto che l'intervento, per le sue caratteristiche, avrebbe comportato la creazione di un volume ulteriore e come tale non consentito dalla disciplina urbanistica e rigettava l'istanza. Dello stesso parere il Consiglio di Stato che dichiarava infondato l'appello. Il Consiglio premetteva che per definire un'opera “pergotenda” è necessario che quest'ultima, per le sue caratteristiche strutturali e per i materiali utilizzati, non determini la stabile realizzazione di nuovi volumi/superfici utili.

I requisiti della pergotenda

Deve, quindi, trattarsi di una struttura leggera, non stabilmente infissa al suolo, idonea a supportare una “tenda”, anche in materiale plastico (pergotenda), a condizione che l'opera principale sia costituita, appunto, dalla “tenda” quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici e la struttura rappresenti un mero elemento accessorio rispetto alla tenda, necessario al sostegno e all’estensione della stessa.

Ora, le caratteristiche dei luoghi consentivano di escludere che l'intervento in questione rientrasse nella fattispecie della pergotenda avendo l'effetto conclusivo di chiudere i volumi attualmente su di un lato completamente aperti (si trattava di un terrazzo, con pavimentazione in cotto, di significative dimensioni, interamente coperto, munito di cinque arcate che se fossero state chiuse mediante vetri scorrevoli avrebbero dato luogo ad un ulteriore vano suscettibile di essere sottoposto stabilmente a destinazione residenziale quale parte integrante dell'appartamento).

Conclusioni

L'alterazione della destinazione funzionale della terrazza quale volume chiuso potenzialmente abitabile precludeva, quindi, alla radice anche l'applicazione della norma che aveva ampliato l'ambito dell'attività edilizia libera. Per i su esposti motivi, il Consiglio di Stato respingeva l'appello e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune.