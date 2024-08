Regione Piemonte: incostituzionale assegnare alloggi sociali ai soli residenti o occupati da almeno cinque anni nel territorio regionale

Con la sent. n. 147 del 25 luglio 2024, la Corte Costituzionale ritiene incompatibile con i principi sanciti dall’art. 3 della Costituzione, la L.R. Piemonte 3/2010, in tema di edilizia residenziale pubblica, nella parte in cui subordina l’assegnazione di un alloggio sociale al requisito della residenza o dell’attività lavorativa pregressa e protratta per almeno cinque anni nel territorio regionale.

In particolare, il Giudice delle Leggi, è stato chiamato dal Tribunale di Torino, quale giudice remittente...