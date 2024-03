Pompe di calore: vantaggio confermato per tutto l’anno

La domanda In un appartamento, a seguito di ristrutturazione, è stato installato un impianto di climatizzazione con pompa di calore a massima efficienza. Vorrei sapere se, per questo intervento, è consentita anche per il 2024 la detrazione del 50% in dieci anni.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 4 marzo

La risposta è affermativa. Come intervento di manutenzione straordinaria (articolo 3, comma 1, lettera b, del Dpr 380/2001), l’installazione ex novo (o la sostituzione) di condizionatori con pompa di calore in un’abitazione posseduta da una persona fisica consente, fino al 31 dicembre 2024, l’applicazione della detrazione del 50% per ristrutturazioni edilizie (articolo ...