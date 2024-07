Ponteggi in condominio: obbligo di installazione e tutela dei diritti dei proprietari

La legge bilancia il dovere di far installare il ponteggio anche nelle aree private con il diritto ad una indennità in specifici casi.

L’utilizzo di ponteggi o di impalcature in condominio è necessario per l’esecuzione della stragrande maggioranza dei lavori che vengono eseguiti sulla facciata o sui balconi dello stabile condominiale. Tali lavori comportano in molti casi anche la necessità di accedere, transitare e sostare all’interno delle proprietà esclusive dei condomini, al fine di installare tutto ciò che è necessario per l’esecuzione dei lavori.

Questa eventualità comporta però un evidente disagio per i relativi proprietari...