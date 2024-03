Posa del corrimano, non serve l’ok da parte dell’assemblea

La domanda Siamo una coppia di coniugi molto anziani. Nel nostro condominio, costruito negli anni Sessanta, per accedere alla porta che conduce in cantina ci sono alcuni gradini privi di corrimano. Vorremmo sapere se è necessario che sia l’assemblea a decidere sulla posa del corrimano, e con quale maggioranza, oppure se l’amministratore può decidere l’intervento senza una delibera.

L’Esperto Rispode da il Sole 24 ore di lunedì 4 marzo 2024

Il condominio è custode dei beni comuni, a norma dell’articolo 2051 del Codice civile, secondo cui ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Come tale, il condominio stesso è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché da essi non derivino pregiudizi ai condòmini tutti e, in genere, a coloro...