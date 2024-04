Pozzo condominiale, se l’acqua serve anche spazi adiacenti

La domanda

In un condominio composto da due palazzine, l’approvvigionamento dell’acqua avviene tramite un pozzo di proprietà del condominio stesso, in quanto, nella zona dove esso è stato realizzato, la condotta comunale dell’acqua non arriva. Adiacente a queste due palazzine, è stato costruito un terzo edificio, di natura commerciale: vi sono stati realizzati quattro negozi, che attingono a loro volta dal pozzo citato. In uno degli spazi commerciali, lo scorso anno hanno aperto un autolavaggio a mano e da allora abbiamo notato che durante il giorno, quando il lavaggio è attivo, agli appartamenti del condominio manca la pressione dell’acqua, con conseguenti malfunzionamenti di caldaie ed elettrodomestici. Vorrei sapere se è possibile non fornire più l’acqua all’autolavaggio, o se, almeno, la fornitura può essere limitata.