Prescrizione biennale per bollette e conguagli

Si chiede se un fornitore di gas a un condominio può, dopo quattro anni di mancata emissione delle bollette, chiedere il pagamento di consumi oltre i due anni precedenti.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 Ore di lunedì 10 luglio

Come rilevabile dal sito dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) e, nello specifico, dalla guida in esso contenuta e denominata “Atlante del consumatore” (www.arera.it/atlante/), nel caso di forniture di luce, acqua e gas il termine di prescrizione per il pagamento delle fatture è di due anni. Pertanto, qualora il venditore o il gestore si attivino...