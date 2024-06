Prezzo di cessione degli alloggi di edilizia agevolata: limiti all’autonomia privata

All’esito di giudizio promosso innanzi al Tribunale di Rimini, la domanda di trasferimento coattivo della proprietà di un cespite in regime di edilizia agevolata, avanzata dagli attori-promissari acquirenti nei confronti dell’impresa-promittente venditrice, veniva accolta, con riduzione del prezzo di vendita, giusta sostituzione dell’importo indicato nel contratto preliminare con quanto stabilito in convenzione dal Comune di Rimini. In seguito alla proposizione di gravame, la Corte d’Appello confermava...

