Procedimento per accertamento tecnico preventivo, il ricorrente anticipa le spese

Dalla rivista «L'amministratore» di Anaci, sede provinciale di Milano, il focus sulla sentenza di Cassazione numero 21085 del 19 luglio 2023.

Le spese dell’accertamento tecnico preventivo ante causam devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell’onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell’eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli articoli 91 e 92 Codice procedura civile. La parte vittoriosa ha, poi, diritto di vedersi rimborsate anche le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell’articolo 92, primo comma, Codice procedura civile della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.

I costi delle azioni giudiziarie lievitano alquanto e certamente costituiscono una delle circostanze che chi intende promuovere una lite giudiziale deve considerare. Ciò accade soprattutto per le cause tecniche, ovvero per le controversie la cui decisione presuppone attività di verifica e di valutazione che il giudice deve demandare a esperti particolarmente qualificati. Spesso in tali frangenti risulta consigliabile l'esperimento di accertamento tecnico d'ufficio (Atp) che viene chiesto al giudice al fine di acquisire valutazioni che richiedono immediatezza o che siano prodromiche rispetto alla composizione amichevole della lite.

Gli articoli 696 e 696 bis disciplinano tali strumenti processuali decisamente preziosi sia per intraprendere una causa avendo evitato di disperdere la corretta determinazione e valutazione dei fatti, sia per raggiungere un accordo che eviti l'insorgere della causa. Interessa molto agli amministratori sapere che nel caso degli Atp la parte ricorrente, che si rivolge al giudice deve anticipare non soltanto i costi per la sua difesa e per l'assistenza tecnica, ma anche i costi per l'attività del Ctu.

Tanto ha confermato la sentenza in commento richiamando Cassazione 9735/2020 e Cassazione 14268/2017. Per completezza, ed anche per evitare di scoraggiare eccessivamente chi abbia motivo di tutelare adeguatamente i propri diritti, si aggiunge che la stessa sentenza ha precisato che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate anche le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, a meno che il giudice non si avvalga della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (Cassazione 84/2013 e numero 3380/2015).