Quali aiuti per la Cer che installa il fotovoltaico

La domanda Vorrei sapere se l’acquisto di un impianto fotovoltaico da parte di una comunità energetica può fruire della detrazione Irpef per il recupero edilizio, e se anche la struttura che lo sorregge, di nuova costruzione, può essere agevolata.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 Ore di lunedì 6 gennaio 2025

Una comunità energetica - costituita sotto forma di piccola società o società di persone (e non come società di capitali) - può fruire della detrazione Irpef al 50% e, al contempo, beneficiare della tariffa incentivante per le Cer (comunità di energia rinnovabile), di cui al decreto del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414, ...