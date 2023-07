Quali millesimi per lavori sulle tubature di acque nere di Cesarina Vittoria Vegni









Il proprietario di un immobile (villetta a schiera con due box pertinenziali), facente parte di un complesso di sette villette, deve provvedere, come tutti gli altri proprietari, a eseguire in uno dei propri box interventi sui tubi passanti delle acque nere, per adeguarsi alle nuove normative in materia di sicurezza. In alcuni box gli interventi sono più complessi e costosi di altri ma, trattandosi di parti comuni, la spesa verrebbe ripartita sui millesimi totali di ciascun proprietario. Vorrei capire se vi è la possibilità, da parte di tutti, di chiedere un diverso riparto delle spese. Nello specifico, il condominio ha già un conteggio dei millesimi a parte, per i soli box, rispetto al totale, e si chiederebbe di fare la suddivisione delle spese sulla base di quei millesimi, in modo da avere un riparto delle spese più equo.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 Ore di lunedì 17 luglio

Si ritiene che gli interventi sulle tubature delle acque nere riguardino i beni condominiali, ex articolo 1117, numero 3, del Codice civile, per cui le relative spese sono da ripartire secondo i millesimi di proprietà, ex articolo 1123 del Codice stesso. La spesa non sembra, pertanto, riguardare solo i box, in quanto le tubature in questione sono al servizio di tutto ...