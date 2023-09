Quando occorre l’autorizzazione condominiale per targhe, insegne o canne fumarie sul muro comune di Giuseppe Marando

La previsione del regolamento in tal senso deve ritenersi obbligatoria solo se lo stesso sia di natura contrattuale

Sembra accertato che i casi più ricorrenti di conflittualità nei rapporti condominiali riguardano l'uso dei beni comuni e le “emissioni” (sonore principalmente, ma non solo). Sotto il primo aspetto spiccano le liti giudiziarie per l'apposizione sul muro comune di targhe, insegne o di una canna fumaria (si pensi, per quest'ultima, ad un esercizio di ristorazione posto al pianterreno) senza aver interessato l'assemblea e spesso nemmeno l'amministratore. In quest'ottica, i giudici si sono occupati di recente dell'ennesima controversia introdotta dalla richiesta di un'associazione di condannare altro partecipante al rispristino della targa di sua proprietà indebitamente rimossa dal comune muro perimetrale.

La normativa di riferimento

Bisogna ricordare che la normativa, oltre ad imporre il pagamento delle spese per la gestione dei beni e servizi collettivi, garantisce ad ogni condòmino l'uso e il godimento delle parti comuni dell'edificio (e dei servizi); e l'amministratore, obbligato alla riscossione dei contributi, deve assicurare “il miglior godimento” dei suddetti beni (si vedano gli articoli 1130 e 1123 del Codice civile).

La norma chiave su questo fondamentale diritto del singolo condòmino è l'articolo 1102 del Codice (applicabile per consolidato e indiscusso indirizzo anche al condominio) a mente del quale ciascun partecipante può fare uso e godere dei beni comuni, anche con modifiche, purchè non impedisca agli altri di farne parimenti uso, non alteri la destinazione del bene ed infine (per consolidata applicazione del principio enunciato in altra norma) non rechi pregiudizio a stabilità, sicurezza, decoro architettonico del fabbricato.

Le pronunce che riguardano l'uso del muro comune

Se vogliamo attingere alla vasta casistica giurisprudenziale sull'uso ex articolo 1102 citato, limitandoci al muro comune, si apprende che sono state dichiarate legittime le seguenti opere: varchi per l'accesso ai locali propri (Cassazione 28025/2011); aperture di porte o finestre o ampliamento di quelle esistenti (Cassazione 53/2014; Cassazione 14652/2013); vetrine da esposizione (Cassazione 1554/1997); insegna commerciale, anche se apposta dal locatario (Cassazione 1046/1998); appoggio al muro perimetrale comune della canna fumaria (Cassazione 17965/2020; Cassazione 16066/2020), mentre è vietato l'incasso nel muro se può assottigliarne lo spessore impedendo agli altri di farne pari uso (Cassazione 16066/2020).

All'interrogativo se occorra farsi autorizzare preventivamente dall'assemblea o dall'amministratore i giudici hanno dato risposta negativa, non potendosi rimettere alla volontà dell'assemblea ogni decisione sull'esercizio dei diritti individuali dei condòmini quando danno luogo ad una modifica conforme alla destinazione del muro (o di altro bene comune) che ciascun di loro può legittimamente apportare a sue spese. Ne rimane, allora, inevitabilmente esclusa la necessità di una delibera autorizzativa (Cassazione 24006/2004) e non può costituire impedimento una diffida dell'assemblea a desistere o un'eventuale delibera contraria (Cassazione 3508/1999; Cassazione 1554/1997).

Le convezioni tra condòmini

Questa regola ha una sua non trascurabile eccezione nell'ipotesi che siano gli stessi condòmini a limitare i loro diritti, prescrivendo un divieto assoluto o anche solo l'obbligo di ottenere preventivamente un'autorizzazione dell'assemblea. Occorre a tal fine un atto negoziale, ovvero una “convenzione” frutto dell'autonomia privata, che può incidere sul contenuto del diritto dominicale relativo sia alle parti comuni che alle proprietà esclusive (si pensi, ad esempio, alle diverse utilizzazioni del proprio appartamento) (Cassazione 17965/2020, relativa alla canna fumaria; Cassazione 28465/2019).

Un tale atto si traduce normalmente (a parte la rara ipotesi di una delibera approvata all'unanimità dei partecipanti al condominio) nelle apposite clausole del ben noto “regolamento contrattuale” (di solito predisposto dal costruttore ed accettato da ogni acquirente delle unità immobiliari). Le previsioni di tali regolamenti in ogni edificio sono le più varie, ma di solito convergono sul punto che prima di eseguire qualsiasi opera sui beni comuni il condòmino è obbligato, quale condizione di legittimità, a chiedere e ottenere il nulla osta dell'assemblea (qualche regolamento poi aggiunge che ove l'assemblea non venga convocata entro trenta giorni dalla richiesta il condòmino potrà eseguire i lavori ma sempre a suo rischio e responsabilità verso tutti). Se l'assemblea si pronuncia in senso negativo non rimane al condòmino che impugnare la delibera dimostrando in corso di causa che le opere preventivate non arrecavano alcuno dei pregiudizi previsti dalla legge.

L'assenza di pregiudizio

La possibilità di soprassedere al suddetto obbligo regolamentare si ricava da un percorso, certo non raccomandabile e non privo di rischi, emerso in alcune decisioni frutto della generale ed apprezzabile tendenza di salvare per quanto possibile la gestione del condominio: se in corso di causa si accerta l'assenza di ogni pregiudizio connesso ai lavori fatti, la verifica circa l’applicabilità della disposizione regolamentare si rivela superflua, perchè l'autorizzazione non avrebbe potuto comunque essere negata (Cassazione 12190/1917); in tal caso il condòmino può essere tenuto soltanto al risarcimento dell'eventuale danno per la violazione del regolamento (Cassazione 22596/2010). Appare evidente, in contrapposto, che ove le opere risultino dannose (ad esempio per lesione del decoro architettonico) l'autore deve provvedere alla rimessa in pristino.

La decisione

Resta pertanto fermo il sano principio che, ove un regolamento contrattuale richieda il preventivo interessamento degli organi collegiali, bisogna osservare quest'obbligo, evitando un incremento della conflittualità condominiale. Nel caso giudiziario accennato all'inizio, piuttosto complesso in fatto, emerge che sia il Tribunale che la Corte d'appello di Milano (sentenza 6 giugno 2023 numero 1837) hanno concluso che l'interessato doveva sottoporre all'assemblea la richiesta di affissione secondo quanto prescritto dall'articolo 5 del regolamento condominiale. Solo che tale regolamento, come pare ricavarsi dalle sentenze, non aveva carattere contrattuale e quindi, se le indicazioni sopra riportate sono esatte, non poteva obbligare a quel comportamento.