Quando viene sostituito il general contractor

La domanda In corso d’opera, relativamente a un intervento di ristrutturazione che consente di fruire dei bonus edilizi, il nostro condominio ha cambiato general contractor. Il precedente direttore lavori è stato sostituito e ha richiesto un compenso per l’opera di progettazione. Il condominio ha concordato un compenso, a titolo di transazione, di 70 mila euro. Queste spese sono detraibili dai condòmini?

L’Esperto Risponde da il Sole 24 ore di lunedì 27 maggio 2024

Se trattasi di somme previste contrattualmente per le spese di progettazione e i lavori vengono eseguiti sulla base dello stesso progetto, in ogni caso si tratta di spese inerenti all’esecuzione dei lavori e, come spese professionali, esse risultano rilevanti ai fini del superbonus o di altri bonus edilizi (articoli 119 e 121 del Dl 34/2020, convertito in legge 77...