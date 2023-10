Quiete in condominio da proteggere: risarcimento per i rumori del panificio come dell’associazione culturale di Giulio Benedetti e Annarita D’Ambrosio

Link utili Rumori, contro i Comuni class action dei condòmini

Non incide neppure la buona fede se il limite di tollerabilità è stato superato









I mutamenti della vita post pandemica hanno comportato anche una innegabile modifica delle abitudini lavorative di ognuno di noi, basti pensare al ricorso allo smart working ad esempio, che pre Covid non risultava così diffuso. È anche per questo, ma ovviamente non solo, che la quiete all’interno del condominio diventa fondamentale e i rumori, provengano da una attività commerciale come da una associazione culturale, risultano mal sopportati. Due pronunce della Cassazione affrontano altrettante fattispecie.

Ordinanza 27965/2023

Nel primo caso un condòmino esperiva un procedimento di urgenza ex articolo 700 Codice procedura civile in una causa di merito per sentire condannare al risarcimento dei danni il panificio rumoroso, posto al piano sottostante il suo appartamento. Citata anche la società che gli aveva venduto l’appartamento per ottenere la risoluzione del contratto, la determinazione del minore valore e il risarcimento del danno. Il Tribunale accoglieva la domanda, non così la Corte di appello che riconosceva la buona fede del panificio e dichiarava la società venditrice dell’immobile unica responsabile del danno patito dal condòmino.

Approdata dinanzi alla Suprema corte la vicenda mutava ancora perché venivano riconosciute le ragioni del condomino. Una volta accertata l’esistenza della propagazione molesta e stabilito il superamento del suo grado di tollerabilità l’individuazione delle cause può servire solo alle misure per eliminarle (Cassazione sentenza 14353/2000) precisano i giudici di legittimità. Il giudice può operare certamente un contemperamento tra le esigenze del soggetto leso e quelle dell’attività produttiva svolta, imponendole rimedi tecnici mitiganti il danno(Cassazione sentenza 5564/2010) ma il risarcimento al danneggiato va corrisposto, anche qualora, come nel caso in esame, il titolare del panificio fosse in buona fede. Quest’ultima è un elemento rilevante nel rapporto del panificio con la società venditrice dell’immobile, ma non per il rapporto tra la società esercente l’attività rumorosa e il terzo danneggiato.

Ordinanza 25976/2023 

Nel secondo caso sotto i riflettori era finita un’associazione culturale musicale che veniva citata in giudizio da due condòmini per fare cessare l’attività di intrattenimento musicale, quantomeno nelle ore notturne, o a insonorizzare i locali e a risarcire i danni per la propagazione delle emissioni rumorose. Il Tribunale emetteva un ordine di inibizione dell’utilizzo del locale dopo le 23.00. La Corte di appello andava oltre, vietando l’attività musiciale senza limiti di tempo fino alla completa effettuazione dei lavori di insonorizzazione e la condannava al pagamento dei danni non patrimoniali. Giunta in Cassazione la condanna veniva confermata perché era provato il supermento della soglia di tollerabilità.