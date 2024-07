Quota per l’aria condizionata: è coinvolto chi ha l’allaccio

La domanda Sono un condomino di un complesso immobiliare di 35 appartamenti, provvisti tutti di riscaldamento centralizzato. Il complesso è fornito anche di un impianto centralizzato di raffrescamento, che serve però solo un limitato numero di condòmini, non avendo gli altri, come me, aderito alla proposta di allacciamento da parte del costruttore in fase di realizzazione dell’impianto. Oggi l’amministratore sostiene che chi non è allacciato deve pagare comunque le quote spettanti per l’energia di dispersione. Vorrei conoscere il parere dell’esperto.

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 Ore di lunedì 29 luglio 2024

Salva un’indagine sugli accordi intervenuti tra il costruttore/venditore e i singoli condòmini e salva una diversa disposizione contenuta nel regolamento condominiale contrattuale, si ritiene che il condomino che abbia dichiarato in sede di acquisto dell’immobile di non volersi avvalere dell’opzione per l’allacciamento all’impianto di condizionamento non diventi comproprietario...