Rendiconto e software gestionali. Le anomalie da evitare. 3/La situazione patrimoniale di Francesco Schena

È opportuno che il documento non dia alcuna rappresentazione di immobili comuni come l'alloggio del portiere o la sala riunioni

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Continua l'analisi delle criticità presentate da alcuni software gestionali in tema di contabilità e fiscalità condominiale che rischiano di far finire in tribunale il rendiconto dell'amministratore. Questa volta, ci occupiamo della situazione patrimoniale e di quello che i software non dovrebbero consentire e le relative conseguenze sul piano dell'attendibilità del fascicolo di rendicontazione e i suoi livelli di coerenza, trasparenza, correttezza contabile generale e intellegibilità.

Criterio di competenza per redigere il documento

Come il conto...