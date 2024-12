Responsabilità concorrente di condominio e impresa di manutenzione per l’impianto di riscaldamento vecchio

In caso di sinistro provocato dall’impianto di riscaldamento a causa della vetustà dello stesso, risponde per responsabilità da custodia il condominio. La responsabilità di quest’ultimo può tuttavia concorrere con la responsabilità dell’impresa di manutenzione dell’impianto che aveva il compito di procedere con la ricarica dell’acqua, i cui addetti non siano tempestivamente intervenuti per rimuovere le cause dell’infiltrazione/percolazione. In questi termini, Tribunale di Milano, tredicesima sezione...

