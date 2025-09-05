Condominio

Responsabilità dell’amministratore nei rapporti con l’appaltatore tra i temi della settimana

Focus anche su condominio e bed and breakfast, revocatoria del fondo patrimoniale e revoca dell’amministratore

di Antonio Scarpa

Si segnala innanzitutto in Condominio e immobili 1° settembre 2025, l’importante intervento di C. Belli, «Sul compenso «aggiuntivo» dell’amministratore per lavori straordinari in condominio e sui connessi obblighi di «sorveglianza», in commento a Cassazione 17 giugno 2025, n. 16290, relativa alla responsabilità dell’amministratore di condominio per inadempimento di obblighi esulanti dalle attribuzioni ordinarie ex articolo 1130 Codice civile, e finalizzati a che la tutela degli interessi condominiali...

Correlati

Il diritto condominiale preso sul serio: divieti del regolamento e bed &amp;amp; breakfast

Gli ultimi contenuti di Condominio