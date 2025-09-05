Responsabilità dell’amministratore nei rapporti con l’appaltatore tra i temi della settimana
Focus anche su condominio e bed and breakfast, revocatoria del fondo patrimoniale e revoca dell’amministratore
Si segnala innanzitutto in Condominio e immobili 1° settembre 2025, l’importante intervento di C. Belli, «Sul compenso «aggiuntivo» dell’amministratore per lavori straordinari in condominio e sui connessi obblighi di «sorveglianza», in commento a Cassazione 17 giugno 2025, n. 16290, relativa alla responsabilità dell’amministratore di condominio per inadempimento di obblighi esulanti dalle attribuzioni ordinarie ex articolo 1130 Codice civile, e finalizzati a che la tutela degli interessi condominiali...
I mercoledì della privacy: revisori condominiali e dati personali
di Carlo Pikler - – Centro studi Privacy and Legal Advice