Assemblea: non è legittima la convocazione inviata via WhatsApp
Anche metodi come l’email semplice o l’sms non sono ammessi perché non c’è certezza della ricezione della comunicazione
Da L’Esperto Risponde del Sole 24 ore di lunedì 8 settembre 2025
Domanda: L’amministratore di condominio ha individuato la data della prossima assemblea e ha inviato l’avviso di convocazione tramite messaggio Whatsapp. È legittimo utilizzare questa forma d’invio?
Durante l’assemblea, organo decisionale del condominio, si discutono e votano tutte le questioni riguardanti la gestione e la tenuta delle parti e degli impianti...
