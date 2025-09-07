Assemblea: non è legittima la convocazione inviata via WhatsApp

Da L’Esperto Risponde del Sole 24 ore di lunedì 8 settembre 2025

Domanda: L’amministratore di condominio ha individuato la data della prossima assemblea e ha inviato l’avviso di convocazione tramite messaggio Whatsapp. È legittimo utilizzare questa forma d’invio?

Durante l’assemblea, organo decisionale del condominio, si discutono e votano tutte le questioni riguardanti la gestione e la tenuta delle parti e degli impianti...