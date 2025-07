Responsabilità dell’avvocato e invalidità delle delibere: quando un errore costa caro

Le azioni di impugnazione delle delibere assembleari, alla luce dell’elaborazione giurisprudenziale della Cassazione – in particolare con la sentenza 9839 delle Sezioni unite del 13 aprile 2021 – pongono non poche insidie operative. La distinzione tra nullità e annullabilità della deliberazione, infatti, incide direttamente sulla natura dell’azione, sui termini per la sua proposizione e, soprattutto, sulle conseguenze in caso di errore nella qualificazione del vizio.

Su questo sfondo si colloca la...