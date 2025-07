L’ok al rendiconto non sana l’originaria nullità della nomina dell’amministratore priva di compenso

È nulla per contrarietà all’articolo 1129, comma 14 del Codice civile la deliberazione dell’assemblea condominiale che abbia approvato il rendiconto annuale includendovi l’importo dovuto all’amministratore a titolo di compenso per l’attività svolta, ove tale importo non fosse stato specificato analiticamente all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo. A pena di nullità della nomina stessa, non potendo il rendiconto valere a sanare tale originaria nullità della partita contabile in ...

