Revoca del decreto ingiuntivo se il pagamento del contratto di somministratore è richiesto ad un soggetto diverso di Fabrizio Plagenza

Occhio dunque ad individuare il cliente se siamo in presenza di supercondominio: va emesso nei confronti del condominio interessato non del complesso di edifici

Gli errori, si sa, spesso si pagano. A volte, peraltro, il prezzo da pagare per l'errore commesso può rivelarsi molto caro. Ne sa qualcosa una famosa società di fornitura di energia elettrica che ha subito la revoca del decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti di un condominio, in accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva.

La vicenda processuale

La decisione in commento è la sentenza 7612 pubblicata il 21 luglio 2023 dal Tribunale di Napoli. Nel caso trattato dal Tribunale campano, la società erogatrice del servizio di energia elettrica, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo richiesto ed emesso nei confronti del condominio opponente, lamentando il mancato pagamento delle fatture emesse. Ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo, il condominio formalizzava opposizione eccependo «la carenza di titolarità passiva del diritto controverso e/o di legittimazione passiva del condominio opponente».

Il giudice, in via preliminare, rilevava la legittimità del decreto ingiuntivo emesso, in quanto fondato su prova scritta, consistente, nel caso specifico, nella documentazione di cui al fascicolo della fase monitoria, ossia in particolare dal contratto, dalle fatture indicate, dal contratto di cessione e delle diffide di pagamento. «Tale documentazione, contestata dall'opponente, costituisce prova scritta del diritto fatto valere a norma dell'articolo 633 Codice procedura civile». Appurato, quindi, che la documentazione posta a fondamento del ricorso monitorio era sufficiente per legittimare l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, il Tribunale di Napoli entrava nel merito della natura del giudizio di opposizione, ricordando come, nel predetto procedimento, il creditore mantiene la veste sostanziale di attore ed all’opponente compete la posizione tipica del convenuto, e ciò esplica i suoi effetti anche in tema di onere della prova (Cassazione 8718/2000; Cassazione 2124/1994).

La liceità dell'emissione del decreto ingiuntivo

Da ciò consegue che, secondo i principi generali in tema di onere della prova, incombe su chi fa valere il diritto in giudizio fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa (Cassazione 5071/2009; Cassazione 807/1999). Trattandosi di decreto ingiuntivo emesso su fatture non pagate, il Tribunale campano ricorda come ove proveniente da un imprenditore esercente attività commerciale o professionale e relativa fornitura di merci o prestazioni di servizi (anche a cliente non esercente, a sua volta, la medesima attività), la fattura rappresenta idonea prova scritta del credito quale richiesta ex lege per l’emissione di un decreto ingiuntivo, sempre che ne risulti la regolarità amministrativa e fiscale.

Tuttavia, «deve escludersi, peraltro, che la stessa fattura possa rappresentare nel giudizio di merito - e anche in quello di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto in base a essa - prova idonea in ordine così alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa». Venendo, pertanto, al rigoroso riparto dell'onere della prova ex articolo 2697 Codice civile incombe sul creditore opposto, da ritenersi attore in senso sostanziale, l'onere di fornire adeguata prova della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, mentre sull'opponente, convenuto in senso sostanziale, grava l'onere della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l’opponente miri ad evidenziare l’inesistenza, l’invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (Cassazione 6421/2003).

L'errore della società di fortnitura

E qui, dagli atti di causa, emerge che il condominio opponente «non contesta né l'esistenza del contratto di somministrazione, né i consumi di energia elettrica come richiesti e fatturati; ciò che viene contestato è la legittimazione passiva del supercondominio cui veniva ingiunto il pagamento delle tre fatture». Ed, invero, il contratto di somministrazione di energia elettrica recava quali dati del cliente, quelli del condominio così come le tre fatture insolute poste alla base dell'ingiunzione di pagamento, risultavano altrettanto intestate al condominio. Tuttavia la società opposta aveva richiesto ed ottenuto l'ingiunzione di pagamento nei confronti del supercondominio, «non potendosi in alcun modo ipotizzare una “svista” o “mero refuso” ma, piuttosto, rilevarsi un marchiano errore della difesa dell'opposta nell'indicazione del soggetto debitore, ovvero denominazione e identificazione fiscale del tutto differenti rispetto al contratto ed alle fatture».

In conclusione, visto l'errore nell'aver richiesto l'emissione di un decreto ingiuntivo a carico di un soggetto (il supercondominio) a fronte di un soggetto che era il reale beneficiario nonché intestatario del contratto di somministrazione di energia elettrica (il condominio), il Tribunale di Napoli accoglieva l'opposizione in difetto di legittimazione passiva del supercondominio indicato quale destinatario dell'ingiunzione di pagamento, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, con condanna delle spese di lite a carico della parte soccombente.