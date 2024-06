Revocabile l’amministratore inerte con i condòmini morosi

La domanda

Un amministratore condominiale allega all’avviso di convocazione dell’assemblea ordinaria il conto consuntivo e il conto preventivo, ma non la nota sintetica esplicativa della gestione, non ritenendola obbligatoria, in quanto tutte le spese sono specificate nel conto consuntivo. Considerato che da più anni un condomino risulta moroso, e che in tutto questo tempo è stato fatto solo un inutile decreto ingiuntivo, si chiede se la mancanza di informazioni, che invece i condòmini potrebbero ricevere con la nota sintetica, può giustificare la richiesta della revoca dell’amministratore.