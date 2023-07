Rimozione canna fumaria dal lastrico e difetti di manutenzione tra i temi delle pronunce della settimana di Antonio Scarpa

Interessante il commento ad una sentenza di merito sull'accesso e il passaggio nel fondo altrui, se ne è riconosciuta la necessità, per effettuare riparazioni

In Diritto e pratica condominiale 28 giugno 2023 è stato pubblicato l'articolo di G. Rocchetti, Divieto di costruire e regolamento condominiale: vi è violazione della servitù altius non tollendi ovvero la cosiddetta servitù di non sopraelevare? a proposito della sentenza della Cassazione 15249 del 2023. In argomento, si vedano anche S. Impellizzeri, L'opponibilità del diritto di servitù al terzo acquirente: il valore della dichiarazione ricognitiva del peso non trascritto ma menzionato nel contratto...