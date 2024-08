Sempre risolta la locazione commerciale se non sono corrisposti i canoni

Per opporsi efficacemente all’intimazione di sfratto per morosità, il conduttore deve provare di aver pagato i canoni di locazione oppure che non fossero dovuti. Ciò, ovviamente, sempre che il proprietario alleghi l’inadempimento e il contratto. Lo scrive il Tribunale di Trieste con sentenza 135 del 7 febbraio 2024.

I fatti di causa

Apre il caso, chiedendo lo sfratto...