Salva Milano a tempo. La sanatoria dura soltanto un anno

Salvaguardia a termine. La sanatoria per gli interventi di rigenerazione che hanno seguito una via accelerata, senza passare dall’approvazione di un piano attuativo, non sarà aperta a oltranza, ma durerà al massimo un anno.

È una delle modifiche che potrebbero entrare nel Ddl Salva Milano, la proposta attualmente all’esame della commissione Ambiente della Camera (Relatore: Tommaso Foti, Fratelli d’Italia) che, chiusa la fase di audizioni, si sta avvicinando al momento decisivo, quello delle votazioni...